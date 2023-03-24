В Крыму обнаружили руины украинского минздрава (ФОТО)

Совмин Крыма выдал очередной полусекретный документ, касающийся передачи имущества Республики Крым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», распоряжением № 374-р без проведения торгов в безвозмездное пользование администрации города Ялты передается имущество, закрепленное на праве оперативного управления за государственным автономным учреждением «Распорядительная дирекция имущества Республики Крым».

Восстановить историю принадлежности этого имущества и даже понять, о чем конкретно идет речь, трудно. Приложение содержит 23 строки: восемь зданий, включая незавершенные, (общей площадью 2 тыс 200 кв м), подпорные стены и мощение. Их кадастровая стоимость не указана, но судя по сведениям из Публичной кадастровой карты, только одно из зданий – двухэтажное, площадью 747 кв м постройки 1967 года оценено в 8 млн 802 тыс рублей.

Все это хозяйство расположено на обширном живописном участке с видом на море по адресу Алупка, улица Щепкина – 30. Территория выглядит заброшенной, отсутствует даже ограждение. Кстати, в других документах Совмина этот адрес не упоминается.

Потребовались усилия, чтобы установить, что это за объект, от кого он попал в управление Распорядительной дирекции, почему пустует до сих пор.

Оказалось, эти строения на участке с видом на море, вблизи самого знаменитого и посещаемого музея Крыма – Воронцовского дворца, в 100 метрах от трассы Ялта – Севастополь – руины кустовой прачечной «Крымского ремонтно-строительного хозрасчетного участка Министерства охраны здоровья Украины». То есть, сюда возили стирать белье изо всех крымских здравниц, принадлежавших минздраву Украины.

В 2014 году Республика Крым национализировала все украинское имущество на своей территории. Простыни и полотенца исчезли естественным путем. Санатории сменили хозяев, новые стирают самостоятельно.

Напоследок «Хозрасчетный участок» поскандалил с ялтинским ООО «Охранно-детективное агентство Легион», не заплатив за услуги охраны в 2013 году – весной 2014 года 511 тыс 488 гривен. Как установил суд, в пересчете на рубли это вылилось в 1 млн 623 тыс рублей.

Проигранным судебным иском и закончилось пребывание украинской прачечной в Алупке, этим и запомнилась прачечная местным жителям.

Правда, в 2016 году минимущества Крыма проверило объект, убедилось, что здания и подпорные стены еще стоят, о чем был составлен акт. Больше объект никого не интересовал.

И вот, через семь лет, три гектара южнобережной земли и руины зданий, построенных полвека назад, кому-то понадобились. Возможно, на них нашелся покупатель. Или минимущества явило аттракцион неслыханной щедрости, переложив охрану и заботу об участке на администрацию Ялты, в состав которой формально входит Алупка.

Передачу имущества нужно осуществить до конца года, ответит за нее вице-премьер крымского правительства Анна Анюхина.

Симферополь, Ольга Картошина

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