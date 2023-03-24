Один из заповедников Крыма может изменить статус

Казантипский заповедник может изменить статус: сейчас он просто природный, а может стать еще и геологическим.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Заповедный Крым», заповедник «Казантипский» занимает приморскую гряду, обрамляющую внутреннюю котловину одноименного полуострова. Административно котловина в состав заповедника не входит. Однако это единый природный комплекс. Потому исследования в заповеднике проводятся с учетом котловины, которая находится на месте ядра складки, сформированного глинами с тонкими прослоями известняков-ракушечников и глинисто-известковых пород – мергелей.

В центре лежит искусственно созданное озеро, глубокой балкой открывающееся в море. Прошлым летом внимание геологов привлекли образования, покрывающие его поверхность – так называемые микробиальными матами.

«Учитывая активное минераллобразование, всего за сезон, микробиальные сообщества озера представляют научный фундаментальный интерес, касающийся проблем литологии, как науки», – говорят ученые.

Несколько дней назад они взяли пробы воды из озера и отправили их в Институт геологии и геохимии УрО РАН.

«Чтобы выяснить скорость минералообразования и состава воды планируется провести мониторинг в течение 5 лет, – говорит старший научный сотрудник ГПЗ «Казантипский» ФГБУ «Заповедный Крым» Наталья Литивинюк. – Уникальный состав воды с аномалиями Li, Sr, Mg, S, Na указывает на связь с недрами земли (с верхней мантией) по глубинным разломам. Казантип находится на разломах, протягивающихся до Каспия.

А связь с процессами в верхней мантии свидетельствует о «спящем» состоянии ископаемого грязевого вулкана «Казантипский» – с одной стороны. И о том, что котловина мыса и озеро являются древней кальдерой этого грязевого вулкана – с другой стороны.

Доказанность последнего может изменить статус заповедника как ещё и геологического. Так, ископаемые грязевые вулканы в настоящее время не идентифицируются из-за отсутствия критериев поиска. А Казантипский грязевой вулкан в этой ситуации может стать эталоном».

Симферополь, Лиана Макоба

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