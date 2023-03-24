В Ялте закрыли одну из популярных достопримечательностей (ФОТО)

В Ялте закрыли доступ к одной из достопримечательностей. Речь идет о Серебряной беседке, расположенной вблизи дороги «Ялта – Ай-Петри».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ротонда на горе Пендикюль была построена в 1894 году по случаю окончания строительства дороги, соединяющей Бахчисарай и Ялту. Из нее открывается живописный вид на Ялтинский амфитеатр, Никитскую яйлу, Аю-Даг, мыс Мартьян и море.

Сейчас беседка находится не в лучшем состоянии, и ее решено реставрировать.

Планируется частично реконструировать саму беседку и обновить металлическое ограждение на смотровой площадке.

Доступ к ротонде закрою 26 марта, восстановительные работы продлятся до мая. Для тех, кто в этот период рискнет зайти в беседку, чтобы сфотографироваться или полюбоваться видами, установлен штраф в размере 3 тысяч рублей.

Ялта, Лиана Макоба

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