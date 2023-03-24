Севастополь вновь разбудили громкие звуки

Севастопольцев вновь разбудили звуки, похожие на взрывы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», хлопки раздались около 5 часов утра.

Губернатор Михаил Развожаев прокомментировал ситуацию:

«Громкие звуки в центре города – это наши военные в бухте проводят профилактическую работу в интересах ППДО. В городе все спокойно».

Что такое ППДО, градоначальник не объяснил, но горожане предположили, что это противоподводно-диверсионное обеспечение – комплекс мероприятий, проводимых с целью сорвать диверсионно-разведывательные действия против кораблей, гидротехнических сооружений и береговых объектов.

Севастополь, Олег Яковенко

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