В горном Крыму разгорается экологический скандал

В Бахчисарайском районе Крыма разгорается экологический скандал.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», река Бельбек внезапно побелела. Подобного явления жители одноименной долины никогда не наблюдали, а потому встревожились, тем более что вода из реки используется активно: «Мы в ужасе от того, что происходит», – заявляют они.

Жители села Счастливое провели собственное расследование, и обнаружили, что по ночам машины с цистернами сливают некую серую жидкость в реку и прямо на дорогу. Некоторые такие стоки уже представляют собой несколько слоев то ли цементных, то ли известковых отложений.

Рядом с ними ведется строительство тоннельного водовода, который должен подавать воду в Большую Ялту из Счастливенского и Загорского водохранилищ.

«По мнению людей, рабочие халатно относятся к своим обязанностям и сливают строительные отходы в реку, – передают «Вести Крым». – В разговоре с нашей съемочной группой рабочие, которые находились на территории строительства тоннельного водовода, уверяют, что всю грязную воду они вывозят. Чуть ли не 10 раз в день ездят на свалку.

Но словам рабочих местные жители верят уже с трудом».

Экологи, исследовав побелевшую воду, пришли к выводу, что в Бельбек сливают нетоксичную смесь – для людей она неопасна, но в ней существенно превышен уровень карбоната кальция, что угрожает экосистеме реки.

«Мелкодисперсная взвесь забивает жабры рыб, а в местах замедления течения оседает на дно и закрывает водоросли – и все это погибает», – говорит старший преподаватель кафедры геоэкологии КФИ имени Вернадского Григорий Прокопов.

Сейчас в ситуации разбирается прокуратура.

Бахчисарай, Лиана Макоба

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