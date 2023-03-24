В Севастополе вынесли приговор мужчине, насиловавшему малолетнюю дочь и ее подруг

Житель Севастополя приговорен к 16 годам колонии строгого режима за половые преступления против малолетних девочек.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, с июля по декабрь 2021 года мужчина совершал действия сексуального характера в отношении своей 7-летней дочки и ее подруг 9 и 10 лет. Преступления совершались во время совместных прогулок, а также, когда девочки гостили у 7-летней подружки. Мужчина запугал девочек, чтобы они не проболтались, однако одна из них все же осмелилась рассказать обо всем родителям.

Подозреваемого задержали 19 апреля 2022 года.

«Собранные Главным следственным управлением по Республике Крым и городу Севастополю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 41-летнему жителю Балаклавского района. Он признан виновным в совершении насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетних, – сообщили в ведомстве. – Решением суда мужчина признан виновным в инкриминируемых деяниях и приговорен к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы сроком на полтора года».

Севастополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»