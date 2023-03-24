Майские праздники в Крыму могут пройти без туристов

Майские праздники в Крыму могут пройти без привычного наплыва туристов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», если в 2021 году полуостров лидировал по бронированию на майские праздники (на его долю приходилась треть всех броней), а в прошлом году опустился на 9 место, то сейчас не входит даже в первые три десятка, так как его показатель – менее 1% ото всех майских броней в стране.

По данным сервисов бронирования, определенным спросом пользуется только Ялта, остальные города туристов пока почти не интересуют.

Тем не менее, в Ассоциации туроператоров России предполагают, что турпоток в Крым с мая по октябрь текущего года может вырасти на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И объясняют такой оптимизм тем, что на этот раз нет транспортной неопределенности, которая сбивала туристов с толку практически весь минувший сезон. В этом же году все ясно: самолетов не будет, но можно приехать в Крым на автомобиле или поездом.

Однако власти Крыма на железнодорожное сообщение больших надежд не возлагают. По словам главы РК Сергея Аксенова, в наступающем сезоне полуостров с материком будут связывать 17 пар поездов из регионов и 5 дополнительных. Напомним, в минувшем году ходило 26 пар.

«Полтора миллиона перевезенных пассажиров – это для Крыма не решение вопроса», – резюмировал Аксенов.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»