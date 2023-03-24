«Удар будет массированным и комплексным, все бомбардировщики на старте» – киевские власти

Угроза очередного комплексного массированного ракетного удара по Украине со стороны России реальна в ближайшие дни. На изготовку вышли корабли-ракетоносители, подводные лодки и все типы самолётов-бомбардировщиков.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко со ссылкой на центральный штаб украинского командования.

«Анализируя данные, мы видим, что на аэродромах России сосредоточены стратегические бомбардировщики типа Ту-95МС, Ту-160, дальние бомбардировщики Ту-22М3 находятся в готовности к применению. В черном море среди кораблей и судов на боевом дежурстве находятся 4 носителя крылатых ракет, в том числе одна подводная лодка. Общий залп которых составляет до 24 крылатых ракет типа «Калибр». Так что угроза очередного комплексного массированного ракетного удара реальна. Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги, соблюдайте правила безопасности», – заявил Попко.

Симферополь, Валентин Карамазов

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