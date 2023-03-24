ВСУ подсчитывают потери после прилёта по объектам десяти новейших УПАБ

В Сумской области Украины ВКС РФ применили для удара по инфраструктуре и военным целям более десяти управляемых планирующих авиационных бомб.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

«Началось всё с вечера, с ударов ракетами по Одесской области. Также атака продолжилась и с севера нашей страны, около 10 самолетов Су-35, российские новейшие истребители, атаковали Сумскую область управляемыми авиационными бомбами. Это чрезвычайно большая угроза, когда управляемые авиационные бомбы, планирующие бомбы могут лететь далеко, а самолеты не входят в зону поражения нашей ПВО. Таким образом, более 10 управляемых бомб атаковали объекты в Сумской области. Там потери уточняются, они будут объявлены военными администрациями», – заявил Игнат. Также он подтвердил «прилёты» по Кривому Рогу.

Симферополь, Валентин Карамазов

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