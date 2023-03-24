Русские уже получили, что хотели от СВО – украинский политолог

Россия фактически добилась своей главной цели от спецоперации: превратила Украину в «территориальный обрубок» и разрушила её военно-промышленный комплекс. Возможное большое мирное соглашение в будущем лишь закрепит демилитаризованную зону по Днепру.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский политолог Михаил Чаплыга.

«А что русские должны делать? А им больше ничего не надо, кроме того, что уже есть. В ответ они будут лупить уже где-то в других местах. У них всё есть, в два раза больше, чем они заявили на старте войны. Возьмите, прочитайте, что они заявили, и что они получили по факту. У нас демографическая пропасть, экономика, долги, территориальные потери. Если армия на 100% зависит от поставок из-за рубежа – это и есть демилитаризация», – сказал он.

«А когда речь идёт о выводе российских войск, я считаю это манипуляцией. Потому что вывод войск не означает возврат территорий. Это может быть продуктом переговоров, когда русские выводят регулярную армию, на её месте создавая территориальную оборону, или ещё что-то, полицию, милицию, гвардию. Но регулярные войска могут вывести взамен на альтернативный отвод у нас. То есть, демилитаризация по той карте, которую рисовали по Днепру», – рассуждает политолог.

«Им не нужен контроль. Им нужна просто демилитаризация от точки схождения трёх границ (Белоруссии-России-Украины) вниз, потому что там, севернее, их прикрывает с Запада нейтральная Беларусь. Мы не считаем её нейтральной, но с точки зрения, оказывается, всех, в том числе США, она нейтральная. Да им плевать, что там будет, главное – дистанция. А там будут шантажировать обрубком. То есть, даже без захвата Одессы, если нет блокады, то это территориальный обрубок», – приводит слова Чаплыги «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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