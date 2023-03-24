«Не хуже ядерных» – в Киеве ждут применения Россией вакуумных бомб

Россия до сих пор применила на Украине далеко не все виды своих вооружений и боеприпасов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский политолог Константин Бондаренко.

По его словам, ВС РФ могут пустить в ход самые разрушительные неядерные средства во время украинского весеннего наступления на Крым и Донбасс.

«На самом деле, у России есть большое количество вооружений, которые ещё не применялись в Украине и которые не попадают под международные конвенции, например, те же вакуумные бомбы. Я не исключаю вероятности их применения на Украине. Они не попадают под международные конвенции, но разрушительная сила их мало чем уступает ядерному оружию, при этом – без радиационного заражения», – отметил эксперт.

«Что касается применений тех или иных видов вооружений, я не верю в применение ядерного оружия, поскольку эффект от ядерного оружия более сильный на этапе, когда им пугают, чем когда применяют… Сам факт говорит о том, что эскалация может быть достаточно серьёзной, особенно если речь будет идти не только о прорыве к Азовскому морю, а и к Крыму или же на территории Донецкой и Луганской областей», – приводит слова Бондаренко «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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