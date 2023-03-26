«Путин и Си замутили такое, что мало никому не покажется» – украинский политолог

Китайский лидер показал российской элите и всему миру, что не стоит обращать внимание на ордер гаагского суда в отношении президента РФ. КНР не желает поражения России и будет вместе с ней устанавливать многополярный мир.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский политолог Вадим Карасев.

«Связка России и Китая – это песочные часы. Надо – помощь пошла в одну сторону, перевернул – пошла в другую. Теперь, поскольку Китай сделал ставку на Россию в противостоянии с США, этой атлантической однополярности, Китай не даст Путину проиграть. Си не случайно сказал Путину: «Дорогой мой друг». Он не случайно сказал, что поддерживает его выдвижение, победу, и так далее», – отметил эксперт.

«Зачем это решение Международного уголовного суда? Сделать Путина токсичным, чтобы он никуда не ездил, и чтобы элита в России от него начала шарахаться. А Си наоборот – показал, что не надо шарахаться. Он сказал: Дорогой друг, мы с тобой сейчас замутим такие перемены, которые бывают раз в сто лет. По-блатному он сказал: «Брателла, мы с тобой такое замутили, что мало никому не покажется», – приводит слова Карасёва «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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