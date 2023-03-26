Американский советник Залужного прогнозирует ввод на Украину «международных сил»

Как только украинская армия «отбросит ВС РФ», на украинскую территорию сразу же войдут международные силы, а Украина будет включена в НАТО.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, президент Американского университета в Киеве Дэн Райс.

«А после победы сюда сразу и обязательно должны прийти международные силы, как мы сейчас имеем в Южной Корее. Агрессор маловероятно пойдет в наступление на международные силы. В конце концов, Украина должна стать частью НАТО. И тогда статья 5 будет задействована, если Россия когда-нибудь вернется. Но международные силы – принципиальны и должны прийти сразу», – подчеркивает американец.

Вместе с тем он не уверен полностью в успехе украинского наступления.

«Хорошее окно наступления – весной и летом, когда танковые силы могут действовать. Так что времени для победы достаточно. Большой вопрос в том, достаточно ли большая сила собрана сейчас, чтобы преодолеть русскую армию? Российская армия все еще очень опасна. И досадно, что украинцы вынуждены идти на большие жертвы», – приводит слова Райса «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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