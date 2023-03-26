Болгарию напугало решение Путина разместить ядерное оружие в Белоруссии

Вице-президент Болгарии Илияна Йотова выступила с призывом к мирным переговорам между Россией и Украиной.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает агентство dpa.
Обращение связано с заявлением президента РФ Владимира Путина о возможном размещении ядерного оружия в Белоруссии.
По словам Йотовой, ситуация становится «всё более опасной и пугающей», поэтому они с президентом Болгарии Радевым уже «неоднократно призывали к диалогу». Она подчеркнула, что «это не пустые слова», и добавила, что увеличение вооружений во всех странах может привести к непредсказуемым решениям и на практике грозит серьёзной войной.
«Я надеюсь, что разум все же возобладает и что речь идёт скорее об угрозах, чем о реальных действиях», – сказала Йотова.
Отметим, что сама Болгария не прекращает поставки различных боеприпасов и вооружений Украине.
Симферополь, Валентин Карамазов
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