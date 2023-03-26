Будапешт уверяет, что призывы Венгрии к миру не связаны с украинскими «территориальными уступками»

Огонь на Украине остановить необходимо, но это не значит, что России обязательно перейдут все те регионы Украины, которые сейчас контролируют ВС РФ.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким заверением в интервью американскому агентству AP выступил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, оправдываясь за постоянные призывы Будапешта к Западу прекратить поставки оружия Киеву и завершить боевые действия.

«Знаете, остановить войну и сесть за стол переговоров не означает, что вы принимаете статус-кво... Когда война прекратится и начнутся мирные переговоры, совсем не обязательно, что границы будут там, где проходит линия фронта. Мы знаем это и из нашей собственной истории... Но прекращение огня должно наступить сейчас», – призывает Сийярто.

Симферополь, Валентин Карамазов

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