Огонь на Украине остановить необходимо, но это не значит, что России обязательно перейдут все те регионы Украины, которые сейчас контролируют ВС РФ.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким заверением в интервью американскому агентству AP выступил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, оправдываясь за постоянные призывы Будапешта к Западу прекратить поставки оружия Киеву и завершить боевые действия.
«Знаете, остановить войну и сесть за стол переговоров не означает, что вы принимаете статус-кво... Когда война прекратится и начнутся мирные переговоры, совсем не обязательно, что границы будут там, где проходит линия фронта. Мы знаем это и из нашей собственной истории... Но прекращение огня должно наступить сейчас», – призывает Сийярто.
Симферополь, Валентин Карамазов
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