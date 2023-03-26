CNN разузнало, чем Вашингтон раздражает Зеленского при планировании Киевом весеннего наступления

Америка «притормаживает» поставки наиболее разрушительных вооружений Киеву и не одобряет план Зеленского по вторжению на территорию Крымского полуострова.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом пишет CNN, ссылаясь на представителей украинской разведки.

По данным издания, стратегическая цель весеннего украинского наступления – перерезать коридор между Крымом и российской границей вдоль Азовского моря.

«Это повлечет за собой нанесение удара на юг – в направлении Мелитополя и в районы Херсона, прилегающие к Крыму. Вопрос о том, попытаются ли украинские войска войти в Крым, остается открытым. К раздражению Киева, некоторые официальные лица США относятся к такой перспективе с явной прохладцей, считая, что это приведет к непредсказуемой эскалации», – пишет CNN.

Симферополь, Иван Капустин

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