российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 26 марта 2023, 23:32 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

CNN разузнало, чем Вашингтон раздражает Зеленского при планировании Киевом весеннего наступления

Фото: администрация Зеленского

Америка «притормаживает» поставки наиболее разрушительных вооружений Киеву и не одобряет план Зеленского по вторжению на территорию Крымского полуострова.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом пишет CNN, ссылаясь на представителей украинской разведки.

По данным издания, стратегическая цель весеннего украинского наступления – перерезать коридор между Крымом и российской границей вдоль Азовского моря.

«Это повлечет за собой нанесение удара на юг – в направлении Мелитополя и в районы Херсона, прилегающие к Крыму. Вопрос о том, попытаются ли украинские войска войти в Крым, остается открытым. К раздражению Киева, некоторые официальные лица США относятся к такой перспективе с явной прохладцей, считая, что это приведет к непредсказуемой эскалации», – пишет CNN.

Симферополь, Иван Капустин

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Севастополь, Юг России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия,