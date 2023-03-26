США компенсируют Киеву военные неудачи вхождением Украины в ЕС – Вучич

ЕС уже в июне начнет переговоры о вступлении Украины, на чём настаивают США, которые создают свой блок «друзей Киева» в Брюсселе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким предположением выступил президент Сербии Александр Вучич.

«Уже в июне должны начаться переговоры, так как Украина, почти наверняка, не может победить в военном смысле. Ожидаю, что она получит большой импульс на своем европейском пути. Думаю, что будет принято решение о срочном начале переговоров с возможностью быстрого, внеочередного вступления в ЕС, потому что подходит состязание за то, кто будет главой НАТО и потому, что американцы создают свой блок внутри Европы», – утверждает Вучич.

Напомним, страны Европы, которые много лет имеют статус кандидата в ЕС, недовольны интеграционными преференциями для Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

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