Украинскими оккупационными властями принято решение об эвакуации коммунальных служб из Авдеевки, которую последовательно зажимают в «клещи» российские войска.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил «глава военно-гражданской администрации» города Виталий Барабаш.

По его словам, решение было «сложным», но больше невозможно «поддерживать чистоту в городе».

Барабаш также заявил, что в Авдеевке будет отключена мобильная связь, так как «в городе есть информаторы россиян».

«Еще пару дней и не будет возможности заряжать телефон. Еще пару дней и некому будет обслуживать генераторы и мобильные вышки», – добавил он.

«Глава ВГА» в очередной раз призвал всё мирное население покинуть город. Однако, как признают представители Киева, люди прячутся в ожидании освободительной русской армии.

Симферополь, Валентин Карамазов

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