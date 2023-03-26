В Киеве испугались поступления на фронт другого «миллиона снарядов» – от КНДР для РФ

Северная Корея может «завалить» российскую армию поставкой сотен тысяч снарядов собственного производства без особого ущерба для своих вооружённых сил.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский военный аналитик Михаил Жирохов, комментируя обещание Запада поставить Украине миллион снарядов.

«В КНДР налажено производство боеприпасов для всех образцов артиллерии, находящихся на вооружении армии, по меньшей мере, на 17 заводах. А это еще тот «зоопарк»: 82-мм, 120-мм и 160-мм минометы, гаубицы и самоходные артиллерийские установки калибра 122-мм, 130-мм, 152-мм и 170-мм, реактивные системы залпового огня калибра 107 мм, 122-мм, 200-мм, 220-мм и 300-мм. Поэтому Северная Корея может начать поставки оружия и боеприпасов. Тем более, Россия имеет что предложить в обмен – от нефти до более современных технологий», – рассуждает эксперт.

«Россия пока не организовала всестороннюю военную помощь со стороны своих ситуативных союзников – КНДР и Китая. Но все может измениться», – приводит слова Жирохова «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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