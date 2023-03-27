В Крым возвращается зима

После по-настоящему весеннего тепла в Крым вернется зима.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня днем воздух на полуострове прогреется до +18 градусов Цельсия. Но ближе к вечеру юго-восточный ветер усилится до 17-22 метров в секунду.

Грядущая ночь тоже будет теплой: температура воздуха будет колебаться от +9 до +14, но ожидаются довольно сильные дожди. Аналогичная погода прогнозируется и днем во вторник, а в ночь на среду резко похолодает: столбики термометров уйдут в минусовую зиму, дождь превратится в снег. Днем в среду воздух прогреется максимум до +7, снег не прекратится.

Такая погода продержится в Крыму до конца рабочей недели.

Симферополь, Лиана Макоба

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