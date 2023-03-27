В Минспорте Крыма выявили серьезную недостачу

В работе в министерства спорта Республики Крым и подведомственных ему учреждений обнаружены серьезные финансовые нарушения.

Как сообщили РИА «Новый День» в Комитете по противодействию коррупции РК, нарушения выявлены при строительстве физкультурно-оздоровительных комплексов в селах Перово и Доброе Симферопольского района.

Зафиксированы недостача товарно-материальных ценностей, а также факты оплаты невыполненных работ на сумму свыше 60 млн рублей. Всего на строительство комплексов выделено более 300 млн рублей.

Кроме того, выяснилось, что для наполнения одного из указанных физкультурно-оздоровительных комплексов были закуплены спортивные тренажеры на общую сумму 27,8 млн рублей, которые затем были переданы в безвозмездное пользование индивидуальному предпринимателю в один из частных спортивных клубов Симферополя.

Материалы проверки направлены в правоохранительные органы для проведения процессуальной проверки и принятия решения в соответствии с действующим законодательством.

Симферополь, Лиана Макоба

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