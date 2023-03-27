МИД Украины потребовал от ООН не вмешиваться в ликвидацию киевским режимом УПЦ

ООН не имеет права давать оценки «демократической Украине» в её работе с религиозными конфессиями.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», так МИД Украины прокомментировал доклад ООН о дискриминации канонической Украинской православной церкви на территории «Незалежной».

По словам представителя украинского ведомства Олега Николенко, «Украина – демократическая страна, в которой гарантируется свобода вероисповедания».

Он потребовал от ООН воздержаться от «несбалансированных политических оценок» и «готовить свои доклады исключительно на фактах».

Напомним, в докладе ООН высказана обеспокоенность по поводу применения Службой безопасности Украины так называемых «мер безопасности» в отношении священников УПЦ, а также закрытия храмов, отъёма церковного имущества и преследования верующих.

Отметим, что Зеленский дал старт фактической ликвидации УПЦ на Украине.

Симферополь, Валентин Карамазов

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