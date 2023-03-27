В Крыму эксгибиционист устраивал «шоу» на детских площадках

Эксгибиционист из Феодосии пойдёт под суд за развращение детей

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, 30 мая 2022 года на детской спортивной площадке в Комсомольском парке Феодосии 37-летний мужчина демонстрировал 10-летним детям свои половые органы.

Это заметили студенты местного колледжа, они задержали эксгибициониста и передали полиции.

В ходе следствия выяснилось, что днем ранее мужчина устроил подобное «шоу» для детей 7 – 10 лет на детской площадки, расположенной между домами по улице Барановской и бульваром Старшинова.

Дети эксгибициониста опознали. Мужчине предъявлено обвинение в совершении иных действий сексуального характера и развратных действий без применения насилия в отношении несовершеннолетних.

Материалы уголовного дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и направления дела в суд.

Феодосия, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»