Губернатор Севастополя прокомментировал громкие звуки в центре города

В центре Севастополя вновь раздались звуки, похожие на взрывы.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», это случилось сегодня во второй половине дня.
«Громкие звуки в центре города – это наши военные проводят профилактическую работу в интересах ППДО, – сообщил губернатор Михаил Развожаев. – В городе все спокойно».
Напомним, ППДО – это противоподводно-диверсионное обеспечение – комплекс мероприятий, проводимых с целью сорвать диверсионно-разведывательные действия против кораблей, гидротехнических сооружений и береговых объектов.
Севастополь, Лиана Макоба
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