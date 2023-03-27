США закроют вопрос с украинским наступлением до 14 мая – киевский политолог

Вашингтон не даст отсидеться Зеленскому в окопной войне и погонит украинскую армию в наступление до начала выборов президента Турции.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский политолог Михаил Чаплыга.

При этом, по его словам, американцы были бы рады удачному завершению украинского наступления, но больше всего им нужна политическая определённость, чтобы выбрать дальнейшую тактику на турецком и ближневосточном направлениях – чем бы это украинское наступление ни закончилось.

«Я пророчу, что в самое ближайшее время произойдет резкий разворот США, потому что для них кресло мирового субъекта – это вообще иная плоскость. Украины вообще в этой плоскости нет. Это – глобальная плоскость. И визит Си в Россию был не про Украину, граждане. Он был совершенно о другом. Украина – это одна из многих точек приложений этой длинной войны. Перед этим был Ирак, перед этим была Ливия, Сирия, Югославия – это длинное, большое поле боя. Ближний Восток сейчас будет намного более ярче гореть…», – рассуждает эксперт.

«Тут выходят и США, и все, и начинают толкать нас к чему? К тому, что: «Друзья мои, вы или туда, или сюда». А эта окопная позицоннная война, которая ничего принципиально не изменила с октября месяца, уже в принципе всех поддостала, и всем нужно переходить уже к Ближнему Востоку, к Азии, к выборам в США и так далее. Соответственно, надо каким-то образом этот вопрос закрывать… Они нас толкают к наступлению прямым текстом: «Иначе мы вам не дадим ничего, мы вам уже всё дали, вперёд идите и так далее, и так далее», – приводит слова Чаплыги «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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