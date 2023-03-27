Обитателям новых микрорайонов Симферополя приходится оплачивать 30-градусную жару в подъездах

Жители одного из новых микрорайонов Симферополя заявляют, что подъезды их домов превратились в тропики – там очень жарко и душно. Причем весь этот кошмар им приходится еще и оплачивать.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о многоэтажках на улице Никанорова.

«Сразу в шести домах (а это почти 800 квартир) на пути от квартиры до лифта можно испытать термошок, – жалуются жильцы. – Когда на улице холодно, в подъезде начинается баня. У меня сосед доходит до лифта и обливается потом, весь мокрый – как будто инфаркт. Полы тут намного горячее, чем установленные в квартирах специальные «теплые полы».

«Вопрос к теплоизоляции коммуникаций, особенно с учетом того, что платят за все эти тропики сами жильцы, – отмечает telegram-канал «Инцидент Крым и Севастополь». – Даже в теплую мартовскую погоду на улице термометр в подъезде показывает +27,3 при нормативной до +20 и среднестатистической +16».

Симферополь, Лиана Макоба

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