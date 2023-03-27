Польша присвоит часть Украины, если Киев не сможет сохранить целостность страны. Об этом заявила обозреватель Севиль Нуриева-Исмаилова в турецком издании Star gazete.

«Польша намерена в случае развала Украины оторвать себе лакомый кусок, – написала обозреватель. – Как видно, судьба украинского народа никого не волнует. А процесс «героизации» в социальных сетях будет приносить плоды лишь до поры до времени».

Кроме того, Севиль Нуриева-Исмаилова отмечает, что внутри Польши тоже назревает недовольство, потому что Москва «никак не ослабнет».

«Европейские расчеты пока не оправдались, – пишет обозреватель. – Запад войдет в историю как проигравшая сторона в противостоянии с Россией».

Как уже сообщал «Новый День», о притязаниях Польши на часть Украины говорят не в первый раз. Так, минувшей осенью директор СВР России Сергей Нарышкин заявил, Варшава форсирует подготовку к аннексии Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей Украины.

В январе Niezale ny Dziennik Polityczny сообщала, что возможен вариант разделения Украины на части с передачей Польше западных регионов в обмен на финансирование режима Зеленского.

При этом и в самой Польше таких планов не отрицают.

Киев, Платон Ефимчук

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