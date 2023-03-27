CNN: Украина терроризирует крымчан

Украина проводит в Крыму «теневую деоккупацию», терроризируя крымчан. Об этом пишет CNN.

По мнению издания, возвращение Крыма Украине представляется маловероятным, однако Киев прилагает значительные усилия, чтобы осложнить существование жителям полуострова:

«В то время как ярость конфликта эхом разносится по восточному региону Донбасса, в Крыму идет совсем другая битва: ночных взрывов, саботажа и дезинформации».

Напомним, 21 марта в Джанкое сбили несколько беспилотников. Главное разведывательное управление Украины заявило, целью были российские крылатые ракеты «Калибр», перевозимые по железной дороге с целью «демилитаризации России и подготовки Крымского полуострова к деоккупации».

Нет никакого способа подтвердить, что «Калибры» были уничтожены, как и нет независимых доказательств исхода пророссийских чиновников, о котором заявил официальный представитель военной разведки Украины Андрей Юсов, но подобного рода акции и заявления в Киеве называют «теневой деоккупацией», отмечает CNN.

И добавляет: «Вопрос о том, попытаются ли украинские войска войти в Крым, остается открытым. К большому неудовольствию Киева, некоторые официальные лица США явно прохладно относятся к такой перспективе, считая, что это приведет к непредсказуемой эскалации».

Киев, Платон Ефимчук

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