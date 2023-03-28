Крым накроет трехдневный шторм

Крымчан предупредили о трехдневном шторме.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», после продолжительной теплой погоды 28, 29 и 30 марта ожидается резкое изменение погодных условий.

Дожди, которые сегодня накрыли практически весь полуостров, будут идти в течение всего дня, местами сильные.

29 и 30 марта прогнозируется мокрый снег.

Юго-западный ветер сменится на северо-западный и усилится до 15-20 м/с, местами – до 25 м/с.

С 29 марта температура воздуха понизится на 10-12° и составит ночью -4…+1°, днем +1…+6°.

Симферополь, Лиана Макоба

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