Крым накроет трехдневный шторм

Крымчан предупредили о трехдневном шторме.
Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», после продолжительной теплой погоды 28, 29 и 30 марта ожидается резкое изменение погодных условий.
Дожди, которые сегодня накрыли практически весь полуостров, будут идти в течение всего дня, местами сильные.
29 и 30 марта прогнозируется мокрый снег.
Юго-западный ветер сменится на северо-западный и усилится до 15-20 м/с, местами – до 25 м/с.
С 29 марта температура воздуха понизится на 10-12° и составит ночью -4…+1°, днем +1…+6°.
Симферополь, Лиана Макоба
© 2023, РИА «Новый День»
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