Проблемы Крыма взвинтили цены в Сочи

Турпоток в Крыму в текущем году может снизиться в 2 раза. Об этом заявляют эксперты отрасли.

Как уже сообщал «Новый День», в 2022 году, согласно официальным данным, в Крыму отдохнули 6 миллионов 534 тысячи туристов, что на треть меньше, чем годом ранее. В наступающем сезоне, по прогнозам специалистов, показатели могут сократиться еще в 2 раза.

Причины все те же – проблемы с логистикой.

По словам вице-президента Альянса турагентств России (АТА) Алексана Мкртчяна, объемы бронирования туров в Крым уже наполовину снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.

«Из-за всех этих проблем Крым, на мой взгляд, будет в минусе на 3-4 млн человек по итогам сезона, – цитируют Мкртчяна «Известия». – В этом году у россиян нет никаких иллюзий по поводу того, что аэропорт в Симферополе откроется, поэтому бронирование туров на полуостров упало на 50%».

При этом, отмечают представители туротрасли, на фоне оттока туристов крымские отельеры не спешат снижать цены.

«Чтобы вновь привлечь отдыхающих в Крым, местному турбизнесу необходимо снизить стоимость услуги на 40%. Некоторые отельеры снизили цены бронирований на ближайшие месяцы – март – апрель, а вот на июнь, июль и август не хотят из-за иллюзии того, что к ним поедут люди», – говорит Мкртчян.

Ситуация в Крыму негативно отражается на стоимости отдыха в соседнем регионе – Краснодарском крае. В прошлом году цены в Сочи увеличились на 40%, а в этом прогнозируется рост еще на 20% – 30%. По мнению экспертов, подорожание в первую очередь коснется четырех- и пятизвездочных отелей.

«В 2023 году отдых на двоих в Сочи на десять дней в четырехзвездочном отеле с трехразовым питанием может обойтись в 220 тысяч рублей. За ту же сумму россияне могут отдохнуть в Турции или Египте, причем эта стоимость подразумевает и перелет, и опцию all inclusive, – отмечает Мкртчян. – Надо понимать, что «все включено» – это не только питание и алкоголь, но и комплекс развлекательных услуг. Для сравнения, аналогичный сочинскому отдых в Объединенных Арабских Эмиратах может обойтись в 180 тысяч рублей на двоих».

Цены растут не только в Сочи: в Анапе фиксируется удорожание отдыха на 10%.

Симферополь, Лиана Макоба

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