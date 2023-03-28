Крым гораздо больше зависит от федерального бюджета, чем заявляют власти республики

Крым и Севастополь по итогам 2022 года вошли в десятку регионов с наибольшей зависимостью от финансовой помощи из федерального бюджета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на прошлой неделе вице-премьер РК, министр финансов Ирина Кивико заявила, что дотационность Крыма за 9 лет в составе России снизилась более чем в 3 раза – с 58% в 2014 году до 17,8% в 2022-м.

Однако у Счетной палаты РФ данные другие.

Лидером по объему полученных дотаций является Ингушетия, бюджет которой был сформирован за счет безвозмездных поступлений на 83%.

Крым расположился на 7 месте: дотации из федерального центра, по данным Счетной палаты РФ, составили 66,3% от расходной части республики. Севастополь с объемом дотаций 64,6% на 8 месте.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»