«Мобилизации на всё не хватит» – в оборонном комитете Рады отреагировал на размещение ТЯО в Белоруссии

Дополнительная мобилизация на Украине в связи с размещением тактического ядерного оружия в Белоруссиии проводиться не будет.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил член оборонного комитета Верховной рады Украины Федор Вениславский.

Однако мобилизация и новая волна призыва, по его словам, потребуется после того, как «Украина перейдет в контрнаступление».

«Когда Украина будет вынуждена переходить в контратаки, потребуются дополнительные силы и средства, которые должны обеспечить эффективность этих наступательных операций. Когда такая потребность возникнет, опять же, это будет определять Генеральный штаб, учитывая планирование, перспективы и реальное текущее положение вещей», – сказал Вениславский в эфире «Радио Свобода».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»