«Мобилизации на всё не хватит» – в оборонном комитете Рады отреагировал на размещение ТЯО в Белоруссии

Дополнительная мобилизация на Украине в связи с размещением тактического ядерного оружия в Белоруссиии проводиться не будет.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил член оборонного комитета Верховной рады Украины Федор Вениславский.
Однако мобилизация и новая волна призыва, по его словам, потребуется после того, как «Украина перейдет в контрнаступление».
«Когда Украина будет вынуждена переходить в контратаки, потребуются дополнительные силы и средства, которые должны обеспечить эффективность этих наступательных операций. Когда такая потребность возникнет, опять же, это будет определять Генеральный штаб, учитывая планирование, перспективы и реальное текущее положение вещей», – сказал Вениславский в эфире «Радио Свобода».
Симферополь, Валентин Карамазов
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