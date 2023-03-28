В Волгограде задержали вора, укравшего в Крыму сейф с драгоценностями и деньгами

В Волгограде задержали вора, укравшего в Алуште сейф с драгоценностями и большой суммой денег.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МВД по РК, приехав в Крым мужчина случайно подслушал в магазине, как одна женщина рассказывала о том, что хранится у нее дома в сейфе.

Он проследил за рассказчицей, выяснил, где она живет и дождавшись, когда ни ее самой, ни ее супруга не оказалось дома, взломал входную дверь, забрал ювелирные украшения и вырвал сейф, находившийся на стене.

С места преступления мужчина направился в ближайший лесок, где взломал сейф и присвоил хранившиеся в нем деньги. От украшений он решил избавиться, поскольку опасался сдавать их в ломбард или продавать самостоятельно.

Симферополь, Олег Яковенко

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