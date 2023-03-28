«Это переломит ход войны» – Болгария продаст Украине «сотни тысяч» старых нарядов

Болгария через посредников собирается продать Украине огромное количество залежавшихся на складах советских боеприпасов.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в публикации Euractiv.

По словам экспертов издания, Минобороны Болгарии передаёт старые боеприпасы стоимостью почти 175 млн евро государственному военному заводу ВМЗ, а взамен получает новые боеприпасы.

«Это самое большое перевооружение болгарских сухопутных войск в новейшей истории. Это огромное количество боеприпасов – сотни тысяч. Происходит огромный рост цен на боеприпасы, и ВМЗ будет продавать эти боеприпасы через посредников в Украину. Это такое количество боеприпасов, которое может переломить ход войны на некоторых направлениях на украинском фронте», – утверждает бывший министр обороны Болгарии Бойко Ноев в интервью bTV.

По всей видимости, Болгария хочет получить деньги от НАТО и ЕС на новые боеприпасы для себя, а какая часть передаваемых Украине старых снарядов окажется негодной – никого не интересует.

Симферополь, Валентин Карамазов

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