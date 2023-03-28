В Никитском ботаническом саду расцветают Фениксы

В Никитском ботаническом саду готовятся к Параду тюльпанов.

«Уже цветут 5 сортов из садового класса Триумф, 4 сорта из класса Махровых Ранних, один сорт Stargazer из класса Дарвиновы гибриды и один, причем впервые представленный на выставке, сорт Попугайных тюльпанов Cabanna», – рассказали в НБС.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в этом году для Парада высадили 160 тысяч саженцев более чем 200 сортов. 45 сортов будут представлены впервые: 14 раннецветущих, 19 среднецветущих и 12 поздноцветущих».

Цветы высажены не обычными газонами, а в форме двух огромных Фенксов.

Парад тюльпанов в Никитском ботаническом саду начнется 4 апреля.

Ялта, Лиана Макоба

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