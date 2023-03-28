В туристической сфере Крыма отмечается дефицит кадров

До начала туристического сезона в Крыму осталось чуть больше месяца, и сфера заявляет о дефиците кадров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несмотря на снижение объемов бронирования, в турсфере полуострова отмечается нехватка поваров, официантов, горничных, управляющих и администраторов. Наибольший дефицит фиксируется в Ялте, Алуште и Феодосии.

По данным Министерства труда и социальной защиты РК в данный момент на полуострове открыто более 160 вакансий. При этом работодатели заявляют, что готовы создать еще около 1 тысячи временных рабочих мест.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»