В апреле в Крыму откроют для туристов два заповедника

В апреле в Крыму откроют для посещения два заповедника.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Заповедный Крым», будет открыт доступ в Опукский и Казантипский природные заповедники.

«Новых маршрутов не заявлено, продолжают работу все утвержденные ранее, – сообщили в пресс-службе ФГБУ. – В Казантипском заповеднике традиционно пользуется спросом самая популярная тропа на Берег каменных крокодилов. На Опуке тоже продолжает работать маршрут «Приозерный», проходящий между морем и берегом Кояшского озера».

Особый интерес туристов к данным территориям проявляется во время цветения тюльпанов. В этом году эти прекрасные степные цветы начнут распускаться в двадцатых числах апреля.

Напомним, для посещения заповедников необходимо заранее приобретать билеты на сайте ФГБУ.

Симферополь, Лиана Макоба

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