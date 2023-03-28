В апреле в Крыму откроют для туристов два заповедника

В апреле в Крыму откроют для посещения два заповедника.
Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Заповедный Крым», будет открыт доступ в Опукский и Казантипский природные заповедники.
«Новых маршрутов не заявлено, продолжают работу все утвержденные ранее, – сообщили в пресс-службе ФГБУ. – В Казантипском заповеднике традиционно пользуется спросом самая популярная тропа на Берег каменных крокодилов. На Опуке тоже продолжает работать маршрут «Приозерный», проходящий между морем и берегом Кояшского озера».
Особый интерес туристов к данным территориям проявляется во время цветения тюльпанов. В этом году эти прекрасные степные цветы начнут распускаться в двадцатых числах апреля.
Напомним, для посещения заповедников необходимо заранее приобретать билеты на сайте ФГБУ.
Симферополь, Лиана Макоба
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube