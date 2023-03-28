В Крыму столкнулись грузовик и автобус, есть пострадавшие

В Крыму столкнулись грузовик и пассажирский автобус. Есть пострадавшие.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по РК, ДПТ произошло сегодня

в Джанкойском районе возле села Победное.

Грузовая «Газель» выехала на полосу встречного движения и влетела в автобус, в котором находились водитель и один пассажир.

В результате столкновения пострадал один человек. Ему оказали медицинскую помощь, госпитализация не понадобилась.

Джанкой, Лиана Макоба

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