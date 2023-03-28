В Крыму столкнулись грузовик и автобус, есть пострадавшие

В Крыму столкнулись грузовик и пассажирский автобус. Есть пострадавшие.
Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по РК, ДПТ произошло сегодня
в Джанкойском районе возле села Победное.
Грузовая «Газель» выехала на полосу встречного движения и влетела в автобус, в котором находились водитель и один пассажир.
В результате столкновения пострадал один человек. Ему оказали медицинскую помощь, госпитализация не понадобилась.
Джанкой, Лиана Макоба
© 2023, РИА «Новый День»
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