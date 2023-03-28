«У Европы нет выбора» – офис Зеленского рекомендует ЕС «отбросить усталость»

Украина может понять усталость ЕС от войны, но Киев также понимает, что у Европы нет другого выбора, кроме как продолжать поддерживать «Незалежную» – «форпост» общей безопасности.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил советник главы администрации президента Украины Михаил Подоляк.

«Слышим из некоторых стран: люди устали, поддержка Украины ослабевает. Понимаю. Украинцы тоже устали, но у них нет выбора. Так что продолжаем стоять форпостом безопасности Европы и международного права. Настоящее лидерство – понимать вызовы времени. Понимать, что у Европы тоже нет выбора», – написал Подоляк.

Симферополь, Валентин Карамазов

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