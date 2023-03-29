В Крыму такси залетело под пассажирский поезд, есть погибшие

В Крыму легковой автомобиль столкнулся с поездом.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю, трагедия произошла накануне примерно в 20.30 на нерегулируемом железнодорожном переезде на переезде 1388 км перегона станций «Урожайная-Отрадная» в районе села Вольное Джанкойского района.

Водитель автомобиля «Шкода Октавия», оказывавший услуги такси, попытался проскочить переезд на запрещающий сигнал светофора, хотя видел приближающийся состав.

В итоге поезд «Севастополь – Санкт Петербург» врезался в легковушку, протащил ее по путям, сильно покорежив.

Водитель такси и его пассажиры – женщина с двумя детьми погибли на месте.

Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.5 ст. 264 УК РФ).

Симферополь, новый День, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»