ВСУ обстреляли депо в Мелитополе, есть разрушения

ВСУ обстреляли депо в Мелитополе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обстрел произошел сегодня утром – в 5:30 по московскому времени.

Экстренные службы зафиксировали повреждения и разрушения. Погибших и пострадавших нет.

В городе отключилось электричество. «Повреждены объекты системы электроснабжения. В Мелитополе и некоторых ближайших поселках аварийно прекращена подача электроэнергии», – цитирует «Интерфакс» представителя экстренных служб.



Локомотивное депо Мелитополя – крупнейшее на Приднепровской железной дороге, было построено в 1874 году, напоминает РБК. Депо находится в северной части города на пересечении улиц Пожарского и Ногайской.

Мелитополь, Мирослава Мельник

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