Баден-Баден разорвал побратимские отношения с Ялтой и Сочи

Известный курортный город Баден-Баден, расположенный на юго-западе Германии, разорвал побратимские отношения с Ялтой и Сочи. Об этом сообщило немецкое издание Schwbische Zeitung.

Власти Сочи эту информацию подтвердили. В Ялте официального уведомления с немецкой стороны пока не получили.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», администрация Сочи подписала побратимский договор с властями Баден-Бадена в 2013 году, аналогичные отношения известнейших курортов Крыма и Германии продолжались 30 лет. После возвращения Крыма в состав России они не изменились, как и с Ниццей (Франция), Поццуоли (Италия), Риекой (Хорватия), Санта-Барбарой (США), Маргейтом (Великобритания).

Сообщение о разрыве отношений стало неожиданностью.

«Еще в августе нам было направлено письмо, в котором выражалось желание продолжать сотрудничество, а сегодня я узнал, что соглашение расторгнуто, – цитирует Крымская газета президента общественной организации развития города Ялты «Клуб-99» Вячеслава Осинского. – Но поскольку этот документ заключается на уровне мэров городов, то я могу предположить, что всему виной стало политическое давление со стороны руководства Германии».

Ялта, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»