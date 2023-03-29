В Крыму школьник умер после урока физкультуры

Ученик одной из школ Симферополя умер после урока физкультуры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла 28 марта. Девятиклассник упал без сознания на стадионе, его увезли в Республиканскую детскую клиническую больницу, где подросток скончался от остановки сердца.

Как выяснилось, у парня и раньше были проблемы с сердцем, пишет telegram-канал «Mash на волне», сильные нагрузки ему запрещены. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти несовершеннолетнему по неосторожности. В числе прочего следователи установят, знали ли в школа о болезни мальчика, какая группа здоровья была зафиксирована в официальных документах, и было ли у ребенка освобождение от физнагрузок или аналогичное разрешение.

В школе уточняют: у ребенка был синдром Вольфа – Паркинсона – Уайта – врожденная аномалия сердца. В школе об этом знали, но болезнь никак себя не проявляла, родители периодически проводили обследования, операция не требовалась.

Трагедия произошла на перемене. Школьник по собственной инициативе начал готовиться к военно-спортивному конкурсу «Победа»: пробежал круг по стадиону, пометал гранаты. И потерял сознание, а потом скончался в больнице.

Симферополь, Лиана Макоба

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