Крымчане четыре раза пытались ограбить банк

Два симферопольца поехали грабить банк, а приехали под арест.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», два строителя 34 и 23 лет постоянно нуждались в деньгах и, в конце концов, решили позаимствовать их у инкассаторов.

Старший собирался на вырученные деньги купить три машины и сдавать их в аренду. Он и разработал план ограбления, так как сам когда-то работал в банке и знал схему инкассации.

Подельники прикинули, что в машине должно быть около 3,5 млн рублей.

«Раздобыли левый автомат, обзавелись балаклавой и не забыли о перчатках. Трижды пытались сорвать куш, но инкассаторы не появлялись, – пишет telegram-канал «Mash на волне». – На четвертый раз их остановили гаишники и нашли калаш. Напарники под домашним арестом».

Симферополь, Олег Яковенко

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