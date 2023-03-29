В Крыму разработали робота-ассистента хирурга

Ученые Крымского федерального университета, заменяющего третьего члена операционной бригады при выполнении операций.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе вуза, во время оперативного вмешательства робот-ассистент может удерживать фиксаторы операционного поля, специальные крючки-ранорасширители, эндоскопические камеры и другие элементы.

«Управление роботом осуществляется с помощью педали. Он имеет специальный крючок для фиксаторов операционного поля, несколько степеней свободы. Он включается с помощью электронного пульта управления. При включении проводит диагностику всех подключенных исполнительных устройств, контролирует наличие и корректность работы педалей, проверяет состояние аккумулятора», – рассказал один из авторов разработки, доцент кафедры компьютерной инженерии и моделирования Физико-технического института КФУ Юрий Сосновский.

Кроме того, робот-ассистент имеет голосовой интерфейс, с помощью которого сообщает врачу о фиксации подвижного сустава или его перенастройке. В будущем ученые планируют улучшить характеристики робота-ассистента, в частности настроить систему распознавания голосовых команд и увеличить число степеней свободы.

Над созданием устройства специалисты Физико-технического института работали в течение года. В ближайшее время робот будет передан на тестирование в Клинический медицинский многопрофильный центр Святителя Луки КФУ имени Вернадского.

Симферополь, Лиана Макоба

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