Минобороны Украины доложило, когда немецкие «Леопарды» пойдут в наступление

Украина начнёт использовать на фронте немецкие танки Leopard в течение апреля-мая.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр обороны Алексей Резников отвечая на вопрос, когда можно будет увидеть переданные от Запада танки Leopard на фронте.

«Вы увидите их в контратаке по решению нашего Генштаба. Уже планируется по нескольким направлениям. Это зависит от того, какой момент является наиболее подходящим, как они решат. Также все зависит от погодных условий. Весной наша земля очень влажная. Можно использовать только гусеничную технику. Думаю, в апреле-мае мы их увидим», – сказал министр.

Симферополь, Валентин Карамазов

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