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Среда, 29 марта 2023, 16:39 мск

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Зеленский высказал недовольство «одной из европейских стран» за бракованные системы ПВО

Фото: администрация Зеленского

Украине пришлось вернуть Западу неработающие системы ПВО.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью Associated Press рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, «одна из европейских стран отправила систему ПВО в нерабочем состоянии», которую «приходится менять снова и снова».

Зеленский добавил, что Украине нужно 20 батарей Patriot для защиты неба, хотя, возможно, и этого будет недостаточно, «поскольку ни одна страна в мире не была атакована таким количеством баллистических ракет».

«У нас есть прекрасные решения по Patriots, но у нас их нет на самом деле», – сказал он.

Зеленский еще раз упрекнул партнёров, что Запад также не спешит передавать современные истребители: «у нас до сих пор ничего нет, когда речь идет о современных военных самолетах».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

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