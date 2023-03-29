Украинское командование приняло решение «истощать российские силы» в Бахмуте

ВСУ будут продолжать удерживать Бахмут (Артёмовск), не считаясь со своими огромными людскими потерями, которые даже «идут на пользу Украине».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский.

Такой подход, по его мнению, приведёт, ни много ни мало, к «освобождению украинской земли».

«Успешная стратегия всегда заключается в умении обращать себе на пользу любую ситуацию. На сегодня наша главная задача – истощить превосходящие силы противника и нанести ему тяжелые потери. Это позволит создать необходимые условия, которые будут способствовать освобождению украинской земли и ускорят нашу победу», – уверяет Сырский.

Симферополь, Валентин Карамазов

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