Украина получила ударные дроны с дальностью полёта свыше 3 тысяч километров и готова ударить ими по Красной площади, куда в 1987 году приземлился немецкий пилот Матиас Руст на своём частном самолёте.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава Совбеза Украины Алексей Данилов.

Он также опубликовал фото собора Василия Блаженного и возле него самолёт, который прилетел из Гамбурга через Рейкьявик и Хельсинки в Москву. Тогда Руст приземлился на Большом Москворецком мосту, беспрепятственно пролетев более тысячи километров.

«Украинский рой» имени «Матиаса Руста» – это десятки моделей и тысячи дронов. Ударные БПЛА на вооружении ВСУ с дальностью полёта свыше 3000 километров», – угрожает Данилов в своей публикации в соцсети.

Симферополь, Валентин Карамазов

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