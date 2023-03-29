В Крыму подросток задохнулся в ванной

В Крыму подросток задохнулся в домашней ванной.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, что сегодня рано утром в ванной комнате частного дома в селе Уварово Ленинского района обнаружили тело 15-летнего мальчика с признаками отравления угарным газом.

Семья, в которой воспитывался подросток, по месту жительства и его обучения характеризуется с положительной стороны, на учете в органах профилактики не состоит. Следов криминальной смерти на теле юноши не выявлено.

«На первоначальном этапе расследования уголовного дела следователями и экспертами с участием представителей газовой службы проведен осмотр места происшествия и системы отопления, – сообщили в ведомстве. – Предварительной причиной трагедии явилась неисправная система дымоотведения твердотопливного котла, расположенного в ванной комнате дома».

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности несовершеннолетнему.

Симферополь, Олег Яковенко

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